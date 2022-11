"A Maior Flor do Mundo" em cena no Sardoal

A peça de teatro "A Maior Flor do Mundo", baseada no conto de José Saramago, estará em cena no dia 26 de Novembro, às 16h00, no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal. A peça da Atrapalharte tem a participação da Filarmónica União Sardoalense e insere-se nas comemorações do centenário do escritor.

Na Biblioteca Municipal, que comemora este ano o seu 25.º aniversário, está em exposição uma mostra bibliográfica intitulada "Saramago na Biblioteca Municipal de Sardoal". A mostra contempla várias obras de e sobre o Prémio Nobel da Literatura existentes no acervo da biblioteca e poderá ser visitada até dia 16 de Dezembro.