Dormem ao relento para se inscreverem no cortejo da Festa dos Tabuleiros

Esgotaram em menos de 24 horas as primeiras 100 inscrições para o Cortejo dos Tabuleiros na Junta Urbana de Tomar. À semelhança do que acontece sempre que há Festa dos Tabuleiros, as filas, tanto em Santa Maria dos Olivais como em São João Baptista, começaram a formar-se a partir da meia-noite de sexta-feira, 11 de Novembro, com muitos populares a levar mantas e mantimentos para se aconchegarem do frio.

Nesta primeira fase, a junta urbana aceitou apenas tabuleiros confeccionados pelo próprio par, abrindo em breve as inscrições para os tabuleiros feitos pela junta. Para se poderem inscrever, os membros do par terão de estar recenseados na união de freguesias, que vai participar no cortejo com cerca de 300 tabuleiros.

A Festa dos Tabuleiros tem início a 1 de Julho de 2023, com o cortejo principal a ter lugar no dia 9.