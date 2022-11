Mário Cantiga escreve livro sobre as suas inquietações

Mário Cantiga é presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e apresentou no domingo, 13 de Novembro, o seu primeiro livro. “Pedaços Meus” é um conjunto de 92 escritos em poesia e prosa, em registo autobiográfico, que retrata as vivências, revoltas e inquietações do autor durante os tempos de confinamento devido à pandemia de Covid-19. “Não me considero poeta, apenas quis escrever o que me ia na alma”, conta a O MIRANTE à margem da apresentação da obra que encheu a Galeria Augusto Bértholo, em Alhandra. A obra fala de toda a vida de Mário Cantiga, técnico de electrónica e automação industrial da Central de Cervejas, desde o berço às raízes, a vila de Alhandra e a guerra na Ucrânia (ver caixa). Também a sua passagem pelo PCP está presente nas entrelinhas. “O PCP está lá de uma forma ou outra porque também fez parte da minha vida”, refere. O autarca foi eleito nas últimas autárquicas pelo PS.

“É belo vivermos uns para os outros, não se fechem em vós próprios, vivam uns pelos outros”, afirmou Mário Cantiga perante o auditório emocionando-se quando dedicou a obra ao filho e à mulher. Na plateia estavam autarcas, moradores da vila e rostos associados ao PCP local e ao PS. Mário Cantiga confessa estar já a trabalhar noutro livro dentro do mesmo registo. A obra foi publicada pela Associação de Cultura Palavra Cantada e apresentada por Vítor Costeira tendo contado com um momento cultural e uma actuação de violino de Patrícia Matos.