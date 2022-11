Nelson Bonito quer fazer carreira no mundo da música

Vegan e apaixonado por animais, Nelson Bonito não pensa voltar a trabalhar na loja de móveis da família, em Alferrarede.

Nelson Bonito, que nasceu e vive em Abrantes, concretizou um sonho comum a muitos jovens músicos. Depois de alguns anos a ajudar os pais na loja de móveis Movíris, em Alferrarede, assinou contrato com a editora multinacional Warner Music e tem “a rodar” nas plataformas digitais o seu single de estreia, “Pôr do Sol ao Luar”, já com mais de 300 mil visualizações.

“Tudo começou com um pianinho de brincar que o meu pai me deu por volta dos quatro anos, é o que eles me contam. No ATL as educadoras diziam à minha mãe que eu andava sempre a cantarolar no recreio, mas disso não me lembro”, diz-nos o cantor de 27 anos numa esplanada junto ao Tejo durante uma manhã soalheira de domingo. “A minha primeira memória musical é ir para casa dos meus avós fazer baterias improvisadas, com tachos e baldes de tinta”, revela.

Cataloga o seu estilo musical de pop acústica. “Enviei as minhas músicas para o A&R da Warner e ele adorou marcando uma reunião para o dia em que fechou tudo por causa da Covid. Tive de esperar dois anos”, conta a O MIRANTE o músico, que está a trabalhar com Vítor Silva, que produziu, entre outros, os D.A.M.A e Nuno Ribeiro. “Foi para isto que esperei a minha vida toda”, solta o músico.

O tempo da loja de móveis parece ter ficado para trás. “Sempre houve em mim algo que dizia que ia dar certo e é essa certeza que me está a trazer alguns frutos”, diz Nelson Bonito, que pratica um regime de alimentação vegan e é apaixonado por animais. Para além dos gatos e do cão possui caturras. Nelson sempre viveu em Abrantes. “É o meu berço, a minha cidade, amo mesmo. Muita gente reclama que é uma cidade calma, mas é isso mesmo que adoro, será sempre a minha casa”, confessa o cantor, confidenciando também ao nosso jornal que está solteiro.

Nelson Bonito aprendeu primeiro guitarra através do youtube surgindo então o Coral Phydelius, em Torres Novas, onde estudou guitarra clássica. No liceu integrou bandas com uma onda mais pesada. Deu aulas na loja FH5 de Abrantes colaborou com o grupo Cantares da Escola e com o coro do Orfeão de Abrantes, formando um dueto de bares antes da decisão de se aventurar numa carreira a solo.