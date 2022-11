Fotografia a preto e branco domina Bienal de VFX

No dia em que abriu a Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira. O MIRANTE apontou a lente e o gravador aos fotógrafos para descobrir porque é que o regresso aos primórdios está a ser tão popular.

A fotografia a preto e branco está a conquistar novamente o mundo da imagem e a moda veio para ficar, diz quem faz da fotografia profissão. À margem da abertura da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira, no sábado, 12 de Novembro, O MIRANTE foi perceber por que motivo o preto e branco está a cativar tantos apaixonados pela fotografia.

“É o regresso à forma mais poética da imagem. A cor retira parte da atenção que se pode dispensar a uma imagem e o preto e branco obriga-nos a estarmos mais atentos aos detalhes. Tem uma forte carga poética e de liberdade”, considera Rafael Antunes. O fotógrafo de Mafra venceu o prémio Tauromaquia com um conjunto de fotos (a cores) tiradas a forcados cinco a dez minutos depois de uma pega. Apesar de fotografar com os dois formatos admite que sempre teve um carinho especial pelas imagens a preto e branco. “São as únicas imagens que sei revelar. Há sempre uma relação próxima quando se faz o trabalho do princípio ao fim”, confessa.

Já para o vencedor do Prémio Concelho, Stefano Martini, o regresso do preto e branco é bem-vindo. O brasileiro, residente em Lisboa há cinco anos, apresentou um estudo fotográfico sobre a Linha do Norte. “São ciclos que vão mudando. Quando apareceu a cor ela não era valorizada e agora estamos a assistir ao inverso, toda a gente quer imagens a preto e branco. Para mim o incrível é que hoje se fotografe tanto e de tantas formas diferentes, isso é que é mágico”, destacou.

Este ano a Bienal foi ganha pelo italiano Sebastiano Raimondo (ver caixa) que considera positivo o renascimento do preto e branco. Apesar de sempre ter fotografado em película e a cores reconhece que as imagens a duas cores têm um encanto especial. “Nos últimos anos também voltei ao preto e branco. Tenho imensas referências de fotógrafos que disparavam a preto e branco e são imagens que têm um encanto diferente”, defende.

A Bienal de Fotografia de VFX tem entrada livre e está patente ao público até 15 de Janeiro. A câmara deu um prémio de cinco mil euros ao vencedor do prémio Bienal e mil euros a cada um dos vencedores dos prémios Tauromaquia e Concelho. O júri atribuiu uma menção honrosa ao trabalho de Bruno Silva. Além dos vencedores estão patentes no Celeiro da Patriarcal trabalhos de outros oito fotógrafos: Miguel Marquês, Rafael Raposo Pires, Maria Peixoto Martins, Joana Duarte, Bruno Silva, João Salgueiro Baptista, Rodolfo Gil e Rodrigo Vargas.