Livro com relatos de uma enfermeira da emergência pré-hospitalar

A primeira aventura literária de Susana Amado chama-se “Palavras de um Azul Profundo” e relata casos reais que a enfermeira viveu ao longo de 15 anos a exercer funções na Emergência Pré-Hospitalar na VMER/INEM de Santarém. Susana Amado também trabalha no Serviço de Bloco Operatória Central do Hospital Distrital de Santarém.

A autora diz que a emergência pré-hospitalar sempre foi, e continua a ser, uma das suas grandes paixões. “Sabendo que este é um mundo desconhecido e, ao mesmo tempo, tão fundamental na sociedade, quis partilhar a minha experiência e tentar mostrar um pouco de quem somos e do que fazemos. Transformei as minhas memórias em histórias e as histórias num livro”, explica a O MIRANTE, sendo que a sessão de lançamento oficial decorreu em Agosto na Feira do Livro de Lisboa.

Susana Amado apresentou o seu projecto em Santarém na sexta-feira, 18 de Novembro, na Sala de Leitura Bernardo Santareno.