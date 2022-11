Exposição evocativa de José Saramago no Cartaxo

Mostra está patente de 2 de Dezembro a 31 de Janeiro do próximo ano na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo.

“Voltar aos passos que foram dados” é o nome da exposição que evoca o escritor José Saramago no ano em que se assinala o centenário do seu nascimento. A exposição é inaugurada sexta-feira, 2 de Dezembro, pelas 18h30, na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo. “Voltar aos passos que foram dados” conta com uma selecção e composição de textos de Carlos Reis e Fernanda Costa e design de André Letria. A iniciativa integra o conjunto de iniciativas que a Fundação José Saramago organizou para assinalar o centenário. Tem uma orientação pedagógica e visa proporcionar um contacto de iniciação ou de revisão com a literatura e com o pensamento saramaguiano.

Prémio Nobel da Literatura, José Saramago deixou uma vasta obra literária e um legado de cidadania que esta exposição evoca a partir da frase com que o autor encerra o livro “Viagem a Portugal”: “É preciso voltar aos passos que foram dados para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre. O viajante já volta”. A exposição está em exibição até 31 de Janeiro de 2023.