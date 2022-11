Feira do Livro de Natal em Salvaterra de Magos

A Câmara de Salvaterra de Magos vai organizar mais uma edição da Feira do Livro de Natal entre 26 de Novembro e 30 de Dezembro, na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos. Em paralelo vão decorrer actividades lúdicas, apresentações de livros e sessões de animação. Estas iniciativas vão acontecer nos espaços das bibliotecas do Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, e no Mercado de Cultura de Marinhais. Destaque para a apresentação do romance “Um anjo caído do céu”, da autoria de Maria Luís Pita, uma jovem de 16 anos que pretende alertar para o tema do bullying. Esta apresentação decorre a 6 de Dezembro, pelas 10h00.

No sábado, 17 de Dezembro, pelas 15h30, está marcada a apresentação dos livros “Faz frio neste lado da noite” e “Coração modelado em labareda”, ambos da autoria de Domingos Lobo. A iniciativa vai contar com um recital de poesia de “O rosto em ruínas” e um momento musical a cargo de Paulo Sanches. A Feira do Livro de Natal pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00, e aos fins-de-semana de acordo com o programa do certame.