3in1 Film Fest – Festival Internacional de Cinema em Almeirim

O 3in1 Film Fest - Festival de Curtas, Muito Curtas e Making Of's vai realizar-se em Almeirim entre 25 e 27 de Novembro. A Alentejo e Ribatejo Film Commission é a entidade organizadora em parceria com o município de Almeirim. A primeira edição decorreu em 2019 com 87 filmes oriundos de nove países, avaliados por um júri de nove elementos. Na segunda edição, em 2020, houve 137 filmes inscritos, oriundos de 13 países, e 1.120 pessoas a assistirem online à cerimónia de encerramento, transmitida em streaming. Em 2021 houve 178 inscrições oriundas de 20 países e contou com a presença de um realizador alemão, premiado.

Este ano estão inscritos 203 filmes, oriundos de 13 países, avaliados por 18 jurados, dos quais quatro são estrangeiros. Estão seis categorias a concurso nomeadamente: Curtas de ficção; Documentários; Animação; Filmes de Escola, Muito Curtas (até 4 minutos) e Making Of's. O objectivo deste festival internacional de cinema é promover e desenvolver o cinema na região. Tomás Alves, que interpretou a personagem de Salgueiro Maia no filme O Implicado, é o apresentador da cerimónia de entrega de prémios, que realiza-se no domingo, 27 de Novembro, pelas 17h00, no Cine-Teatro de Almeirim.

As 30 sessões de filmes vão estar divididas por três espaços: sala principal, sala 2 do cine-teatro de Almeirim e salão nobre da câmara municipal. Vão ser oito sessões de Ficção; duas sessões de Making Of's; uma sessão de Muito Curtas; oito sessões de Documentários; três sessões de Animação e nove sessões de Filmes de Escola. Vão realizar-se diversas actividades durante o Festival. Para dos 18 prémios (3 por categoria), será entregue o prémio do Director do festival (Bernardo Antero) e o Prémio Fernando Costa ao Melhor Filme Português, oferecido pela Cinemate.

No decorrer da cerimónia vamos haver uma homenagem ao cinema ucraniano com a presença do realizador Ucraniano Kirill Neiezhmakov que vai estar à conversa com Ricardo Diniz. Serão exibidos dois dos seus filmes (internacionalmente premiados).