Livro “Crónica da Igreja de Alcanede” apresentado em duas sessões

“Crónica da Igreja de Alcanede” é o título do livro da autoria de Luís Duarte Melo que vai ser apresentada em duas sessões: no dia 8 de Dezembro, às 16h00, na Sala Multiusos do Parque de Jogos de Alcanede; e no dia 10 de Dezembro, às 16h45, na Sé Catedral de Santarém, seguindo-se concerto da Filarmónica Alcanedense. A receita da venda do livro reverte na íntegra para financiar as obras da Matriz de Alcanede.

Luís Duarte Melo nasceu em 1963 em Alcanede e dedicou a sua vida profissional à gestão de empresas. Desde o ano 2000 que investiga a história da zona de Alcanede. É co-autor da

“Nova Monografia de Alcanede” e autor da obra “Santa Casa da Misericórdia de Alcanede -

Memória e Identidade” e de “A. Montez, Um Percurso Secular”. O objectivo da mais recente publicação passou por inventariar e valorizar o património artístico-religioso de Alcanede e a vontade de contribuir para a reabilitação da igreja matriz.