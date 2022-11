Ourém debateu sobre importância dos museus na sociedade

Ourém recebeu na segunda-feira, 21 de Novembro, o quarto Encontro de Museus do Médio Tejo que debateu sobre a importância e preponderância dos museus na sociedade. O tema das jornadas foi “O Poder dos Museus”, com a organização a privilegiar o trabalho realizado por toda a comunidade museológica na região ribatejana e no território nacional.

Organizado pela primeira vez numa lógica descentralizada, fora do circuito académico, o encontro decorreu no Teatro Municipal de Ourém onde se aflorou e debateu, ao longo da manhã, exemplos museológicos, mecanismos e aspectos práticos da rede, bem como casos concretos onde, pela envolvência comunitárias, Ourém também se insere. A parte da tarde foi dividida em sessões paralelas que sectorialmente abordaram temas variados desde o Património Imaterial à Conservação e Restauro, passando pela comunicação, acessibilidades e educação.

Organizado pela Rede de Museus do Médio Tejo, em parceria com o município de Ourém, o encontro terminou com um momento musical protagonizado por Bia Maria, após um painel composto por Jorge Neto, Hélder Marques e João Coelho e onde também participou a vice-presidente da autarquia, Isabel Costa.