Rod Trio são os convidados do 37º aniversário do Museu Rural e do Vinho

Um copo de jazz na Adega do Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo

O Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo celebra 37 anos de vida. Para assinalar a data, as portas da Adega vão estar abertas na noite de sábado, 26 de Novembro, a partir das 21h30, para um concerto de jazz com os Rod Trio. Os músicos Mariana Dionísio (voz), Clara Lacerda (piano) e Romeu Tristão (contrabaixo) juntam-se para interpretar uma selecção de temas do cancioneiro norte-americano eternizados por nomes como Nina Simone, Ella Fitzgerald, Nat King Cole ou Frank Sinatra. Do seu reportório fazem parte também canções incontornáveis da Música Popular Brasileira e temas originais. A entrada é livre mas sujeita à lotação do espaço.