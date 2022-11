Valhascos celebra a sua couve e o azeite novo em festival

Festival da Couve de Valhascos com Azeite Novo regressa no próximo fim-de-semana

O Festival da Couve de Valhascos com Azeite Novo regressa no próximo fim-de-semana para a sua 2.ª edição, organizado pela Associação Cultural e Desportiva de Valhascos em parceria com a Câmara do Sardoal, a Junta de Freguesia de Valhascos e a TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior.

Sábado, dia 26, haverá às 17h00 uma exposição e uma conversa sobre a couve de Valhascos, seguindo-se o jantar. O grupo 5 Tons anima musicalmente a noite. Domingo de manhã realiza-se uma caminhada com o tema "Por entre o fio de azeite e a couve de Valhascos" e um mercado de produtos agrícolas, agroalimentares e artesanato local. À tarde, o enólogo Fábio Fernandes ministrará um curso de vinhos .

A participação no Festival está sujeita a inscrição, que pode ser feita na Associação Cultural e Desportiva de Valhascos, através do telemóvel 969 848 579 ou online em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCuZI67806CUk2MslyYewszxzIqmLSoNzDvdl47LS_SknNwQ/viewform.