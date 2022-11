Biblioteca de Tomar comemora 25 anos com mudança de imagem

A Biblioteca Municipal de Tomar “António Cartaxo da Fonseca” comemorou 25 anos de existência com um programa vasto, que terminou com duas iniciativas que evocaram duas das mais relevantes figuras da cultura portuguesa: o escritor José Saramago e o actor Ruy de Carvalho.

No dia de aniversário, que se assinalou na terça-feira, 15 de Novembro, cantaram-se os parabéns, assistiu-se a um espectáculo de marionetas e foi apresentada a nova imagem gráfica da biblioteca. Filipa Fernandes, vereadora no executivo municipal, deu a conhecer o novo logótipo, que mantém a mesma simbologia do anterior: um livro e o carvalho-cerquinho de grande porte, existente no jardim anexo e que foi recentemente classificado como de interesse público, tendo recebido também o nome de Jorge Paiva, um dos mais importantes conservacionistas nacionais.

Nas ruas da cidade estão também cartazes alusivos com o novo grafismo e onde se destaca a fotografia do benemérito bibliófilo Cartaxo da Fonseca, responsável não apenas pela quantidade, mas também pela qualidade de muitos livros existentes no espaço.

A biblioteca abriu ao público a 15 de Novembro de 1997, embora já existisse há muitos anos, com um importantíssimo espólio composto por 65 mil livros doados por Cartaxo da Fonseca. Ao mudar da Casa Manuel Guimarães para as imediações das escolas secundárias, a biblioteca ganhou condições para ser utilizada por todos os tomarenses.