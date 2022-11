Luís Augusto Rebello da Silva: "o talento das mais variadas aptidões que tinha Portugal" partilhe no Facebook Conferência de João Brigola no Vale de Santarém, no âmbito do bicentenário de uma figura ligada à terra, que foi um dos homens mais ilustres do século XIX.

No âmbito do bicentenário do nascimento de Luís Augusto Rebello da Silva, realizou-se no dia 19 de Novembro a 2ª conferência de um ciclo de três, dedicada a Luís Augusto Rebello da Silva, uma figura notável do século XIX, intimamente ligado ao Vale de Santarém, onde viveu por largos períodos, na sua Quinta do Desembargador, também conhecida pelo povo como "Quinta das Rebelas" ou Quinta da Joaninha.







João Brigola, professor universitário, historiador, antigo vereador da cultura da câmara de Santarém, foi o orador convidado a falar de Rebello da Silva, no bicentenário do seu nascimento, dando assim um especial contributo para o melhor conhecimento do historiador, que foi também jornalista, político e escritor, que recebia na sua casa do Vale de Santarém figuras como Almeida Garrett e Alexandre Herculano. João Brigola escolheu para tema da sua conferência: Luís Augusto Rebello da Silva "o talento das mais variadas aptidões que tinha Portugal".