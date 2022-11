Concerto de jazz assinala 37 anos do Museu Rural e do Vinho no Cartaxo

Os 37 anos do Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo vão ser celebrados na noite de sábado, 26 de Novembro, com um concerto de jazz, que acontecerá na adega do edifício, afirma uma nota do município.

Os músicos Mariana Dionísio (voz), Clara Lacerda (piano) e Romeu Tristão (contrabaixo) vão interpretar temas “eternizados por nomes como Nina Simone, Ella Fitzgerald, Nat King Cole ou Frank Sinatra”, bem como “canções incontornáveis da Música Popular Brasileira e temas originais”, acrescenta.