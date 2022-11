“É surreal!” assinala centenário de José-Augusto França em Tomar

O centenário do historiador e crítico de arte José-Augusto França vai ser comemorado na sua cidade natal, Tomar, com o programa “É surreal!”, numa alusão à sua ligação ao movimento surrealista. Nascido em Tomar a 16 de Novembro de 1922, José-Augusto França (1922-2021), “figura central da cultura portuguesa dos séculos XX e XXI”, ofereceu “à sua cidade natal a maior parte da sua colecção de arte, com a qual foi criado o Núcleo de Arte Contemporânea (NAC)”, onde se centrarão as celebrações, divulgou a Câmara de Tomar.

O programa arrancou a 16 de Novembro, às 11h00, com a exibição, no Cineteatro Paraíso, do documentário da RTP2 “José-Augusto França - Liberdade Cor de Homem”, de Ricardo Clara Couto e Nuno Costa Santos, prosseguindo no dia seguinte com a abertura do NAC para visitas acompanhadas, às 11h00 e às 17h00, condicionadas a um máximo de 20 visitantes.

No dia 18, no NAC, foi apresentada a peça audiovisual “O França”, de Homem em Catarse (Afonso Dorido) e Francisco Pedro Oliveira, resultante de “uma encomenda criativa feita pelo município de Tomar no âmbito das comemorações do centenário”. A instalação, que “propõe a pintura expandida, a procura e confronto com a simultânea condição unidireccional e hiperdimensional de um quadro”, fica em exibição até 2 de Dezembro.

A programação culmina, no dia 2 de Dezembro, às 21h30, no Cineteatro Paraíso, com o concerto “Homem em Catarse convida Francisco Oliveira”, numa “estreia ao vivo” da peça audiovisual criada especificamente para o centenário, baseada em “manipulações videográficas e de técnicas de modelação 3D”, num desafio à “percepção dos lugares de sete fontes”, acrescenta.

Historiador, sociólogo e crítico de arte, José-Augusto Rodrigues França nasceu em Tomar, em 16 de Novembro de 1922. Destacou-se também no ensino, criando os primeiros mestrados na área da História da Arte no país. José-Augusto França morreu em 18 de Setembro de 2021, em França, deixando vasta obra de referência na área das artes visuais e da cultura.