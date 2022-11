Estreia de “Oleanna” em Alverca foi um sucesso e vai ser reposta em 2023

A temporada de estreia da peça “Oleanna”, de David Mamet, no Teatro Estúdio Ildefonso Valério (TEIV) em Alverca contou com meio milhar de espectadores, anunciou a companhia de teatro Cegada em comunicado. Apesar de ainda estar a aguardar os apoios do Ministério da Cultura para o próximo ano, o Cegada informa que, perante a boa adesão do público, irá repor a peça em cartaz na programação do TEIV para o próximo ano, que será apresentada pelo colectivo artístico, Direcção-Geral das Artes e município de Vila Franca de Xira em Janeiro.

“Não é só o sucesso junto do público que devemos destacar, é também um trabalho notável, só ao alcance das grandes companhias do país, dirigir uma criação que é uma autêntica constelação de estrelas: o autor, David Mamet, a tradução de Pedro Mexia, a cenografia do arquitecto José Manuel Castanheira e no elenco Sara Cipriano e Paulo Matos, que dispensam qualquer apresentação”, refere o encenador e director artístico do Cegada, Rui Dionísio.

Estreada em 1992, em Cambridge, Estados Unidos, “Oleanna” é uma incendiária análise das dinâmicas de poder e foi levada a cena poucos meses depois das denúncias de assédio por parte de estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa. “A força do texto e a carga emocional da última cena impossibilitam qualquer indiferença no fim no espectáculo”, prossegue Rui Dionísio.

Em Novembro e Dezembro a companhia vai continuar a apresentar diversos espectáculos no TEIV, de teatro, dança e música. Nos dias 25 e 26 de Novembro, a peça dos Artistas Unidos “Taco a Taco” sobe a palco. O ano encerra com um concerto de Natal pela Orquestra de Vialonga a 11 de Dezembro, às 16h00. Nos dias 17 e 18 de Dezembro entra em cena a peça Dom Quixote de La Mancha, pela Companhia Cegada, também encenada por Rui Dionísio, agendada para sábado às 16h00 e domingo às 11h00.