Mercadinho Encantado de Natal em Almeirim

O Mercadinho Encantado de Natal, com “pista de gelo ecológico” e casa do Pai Natal, música, teatro, tasquinhas e artesanato, vai animar a cidade de Almeirim de 1 a 24 de Dezembro, divulgou o município em comunicado. Organizado pela Câmara de Almeirim em parceria com a MovAlmeirim – Associação Comercial e Empresarial do concelho e com a Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra, o evento tem entrada gratuita e vai decorrer na Praça Lourenço de Carvalho.

Paralelamente, está a decorrer uma campanha de apoio ao comércio local, num investimento superior a 100 mil euros, na qual vales adquiridos por cinco euros (no máximo de três por pessoa) dão direito a 10 euros para serem gastos no comércio do concelho, cobrindo o município a diferença.

“Com esta iniciativa, que decorre até 7 de Janeiro de 2023 e que já conta com mais de 80 estabelecimentos aderentes, o município espera aumentar o volume de negócio dos comerciantes locais”, é ainda referido no comunicado.