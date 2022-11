Associações de Alverca e Sobralinho unem-se para celebrar o Natal

De 1 a 29 de Dezembro está de volta a iniciativa de animação “Natal Alverca Sobralinho” promovida pela junta de freguesia daquela união de freguesias e que conta com o apoio do movimento associativo local.

As iniciativas arrancam a 1 de Dezembro com o primeiro Mercado de Natal na Praça de São Pedro em Alverca. Entre as 10h00 e as 17h00, artesãos e comerciantes locais juntam-se para esta mostra de artesanato e produtos regionais, que acontece também na Praça Engenheiro José Vaz Guedes, na Urbanização da Malvarosa, a 8 de Dezembro, com propostas para presentes de Natal originais e personalizados.

Com o mesmo objectivo de incentivar as compras no comércio local, haverá animação musical junto aos Mercados de Alverca e do Choupal nos dias 10 e 17 de Dezembro. A tradicional parada do Pai Natal é este ano alargada a cinco territórios da união de freguesias: No dia 3 de Dezembro o Pai Natal irá percorrer as ruas do centro de Alverca e do Sobralinho, com passagem também por Arcena, Bom Sucesso e Urbanização da Malvarosa. Nas tardes dos dias 4 e 10 de Dezembro, regressa a animação aos jardins, com insuflável, jogos tradicionais e a presença do Pai Natal, entre outras actividades, no Jardim José Álvaro Vidal em Alverca (4 de Dezembro) e no Jardim do Palácio do Sobralinho (10 de Dezembro).

No dia 18 de Dezembro, pelas 17h00, destaque para o presépio vivo e um espectáculo musical que terá lugar na Igreja do Divino Espírito Santo no Sobralinho, com a participação do rancho folclórico e do coro e orquestra da Casa do Povo de Arcena. O programa promete, na totalidade, mais de uma centena de eventos e iniciativas para todos os gostos e pode ser consultado na íntegra no site da junta de freguesia.

A iniciativa volta a agregar diversas atividades promovidas pelo movimento associativo local, como o Grupo Coral Ares Novos, APOGMA - Associação de Pessoal das OGMA, Casa do Povo de Arcena, Cegada - Grupo de Teatro, Moto Clube de Alverca, SFRA - Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense e a UDCAS - União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho.