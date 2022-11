Azinhaga evoca génio de José Saramago no dia do seu centenário

O povo da Azinhaga juntou-se no dia do centenário do nascimento de José Saramago para recordar o Prémio Nobel da Literatura e assistir à plantação da centésima oliveira do projecto “100 oliveiras para Saramago”. Autarcas e Primeiro-Ministro também participaram na homenagem.

“Azinhaga não é a minha terra, é a única terra onde eu realmente podia ter nascido”. A frase é da autoria de José Saramago e foi evocada, tal como o génio que o fez ganhar o Prémio Nobel da Literatura, no dia do seu centenário, a 16 de Novembro, data da plantação da centésima oliveira do projecto “100 oliveiras para Saramago”. Ana Saramago Matos, neta do escritor, emocionou as várias dezenas de populares que assistiam ao momento, recordando o avô Jerónimo, “o homem mais sábio que conheceu”, e a avó Josefa, “com o seu riso foguete de cores”, as grandes referências de infância de José Saramago, que se transformaram mais tarde em personagens literárias e que hoje dão nome a duas das cem oliveiras situadas na rua Victor Guia.

A fundadora da Galeria das Salgadeiras, em Lisboa, recordou o seu avô afirmando que “na vida e na literatura” o seu compromisso político esteve sempre presente. “Desassossegar era o verbo, tal e qual como cada um dos 43 livros que escreveu”, referiu, acrescentando que é o culminar de um projecto que se iniciou em 2019 numa conversa entre Danilo Matos, seu pai, e Victor Guia, presidente da Junta da Azinhaga. “Com as vontades de todos e, como sabemos, onde cabe uma cabem milhões, a passarola levantou voo. As oliveiras cá estarão para o bicentenário de José Saramago”, sublinhou.

Foi precisamente Victor Guia que abriu as hostilidades e realizou um discurso sentido e de homenagem a um homem com quem teve “o prazer” de viver muitos momentos. “A plantação das 100 oliveiras tem o propósito de aquietar o desgosto que o próprio sentia por na Azinhaga já não existir o olival e as oliveiras como ele conheceu em criança. Esta homenagem visa engrandecer o maior génio da literatura portuguesa e um dos maiores da literatura mundial. O intemporal pensador, o humanista e o eterno cidadão do mundo. José Saramago nasceu há 100 anos, mas é um homem sem idade”, disse.

Perpetuar a obra de Saramago

O Primeiro-Ministro também marcou presença na homenagem, à semelhança do que tinha acontecido na altura da plantação da 99ª oliveira. António Costa defendeu que a melhor maneira de assinalar o centenário do nascimento de José Saramago é “perpetuar a sua obra, as causas por que lutou e as gentes a quem resolveu dar voz”.

“É muito importante não esquecermos Saramago, porque esquecermos Saramago é esquecermos todos aqueles que, tendo nascido em alguma Azinhaga, não chegaram ao prémio Nobel, mas são aqueles que permitiram ao Saramago contar a história que fez dele o primeiro Prémio Nobel da literatura portuguesa”, afirmou.