Historiadores dizem em VFX que 25 de Novembro não foi uma contra-revolução

O auditório do Museu do Neo-Realismo não foi suficiente para sentar todos aqueles que no dia 25 de Novembro se deslocaram a Vila Franca de Xira para ouvir o historiador e político Fernando Rosas e o político José Pacheco Pereira falarem sobre aquela data marcante na história do país no pós-25 de Abril de 1974.

Para o historiador Fernando Rosas não houve grandes dúvidas: não houve contra-revolução. “É incomparável e impensável que se faça tal comparação. Estou aberto a debater o 25 de Novembro, não da forma como a direita o tem vindo a instrumentalizar politicamente, mas sim estudá-lo do ponto de vista da história e dos acontecimentos. Foi sim uma contenção pactuada do processo revolucionário”, comentou.

Durante cerca de 3 horas falou-se sobre o que levou ao insucesso do movimento, as causas e consequências do 25 de Abril que levaram ao 25 de Novembro, o papel do Partido Comunista Português, o problema soviético que desacelerou o 25 de Novembro, a liberdade e as primeiras eleições.