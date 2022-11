Livro sobre arte de trabalhar o barro lançado em Tomar

O concelho de Tomar, em particular a freguesia de Asseiceira, conta com mais uma obra para destacar um dos ofícios típicos do território, a olaria, cuja presença é notória, nomeadamente, nas tradições associadas à Festa dos Tabuleiros.

Da autoria de José Ferreira Marques, “Asseiceira: a arte de trabalhar o barro vermelho” é um livro detalhado sobre a tradição dos oleiros e talheiros do sul do concelho, onde a terra predominantemente argilosa criou condições para o desenvolvimento do ofício, hoje realizado por poucos pessoas, apesar da grande procura do tipo de peças.

Os capítulos da obra literária falam do barro e da sua preparação, das ferramentas, processos de secagem e cozedura e explicações detalhadas sobre os diversos utensílios fabricados, desde as talhas onde se faz o vinho aos tradicionais cântaros em que a água da Asseiceira era vendida na cidade no século passado.

O livro está documentado com fotografias e ilustrações, a recolha começou em 1972 e teve há cerca de um ano o seu recomeço. O livro é editado pela Textiverso Editora e conta com o apoio da Casa das Talhas, da Junta de Freguesia de Asseiceira, da Red Minerals e do município.

A apresentação decorreu no Centro Cultural de Asseiceira e contou com a presença de autarcas e populares. Houve também um momento musical, que incluiu o cântaro como instrumento de percussão, e a leitura de um poema por Ermelinda Henriques.