Chorus Auris celebrou meio século de existência

O Teatro Municipal de Ourém foi o local escolhido pelo Chorus Auris da Academia de Música Banda de Ourém para assinalar o seu 50.º aniversário, em conjunto com o Coro da Ourearte e a Orquestra de Sopros de Ourém.

O grupo anfitrião fez a sua primeira actuação pública a 25 de Novembro de 1972, no antigo Cine-Teatro de Vila Nova de Ourém. O Chorus Auris celebrou a data com uma forte e incisiva mensagem de apelo à paz. Crítica ainda a ganância do homem e a devastação provocada pelos vários conflitos armados que, ao longo de séculos, “têm semeado horror e sofrimento em todo o mundo”.

Os três grupos interpretaram a peça “The Armed Man – A Mass for Peace” de Karl Jenkins, numa mensagem de inquietação mas também de esperança que, pelo seu simbolismo, não deixou o público indiferente.