Coruche celebra o Natal com muita animação

A iluminação de Natal chega à vila de Coruche na quinta-feira, 1 de Dezembro, numa iniciativa que inclui um Mercadinho de Natal, a Casa do Pai Natal, um carrossel parisiense, o Comboio do Natal e actividades como um serão etnográfico. Em comunicado, a Câmara de Coruche afirma que volta a vigorar a campanha de incentivo à aquisição no comércio local, “No Natal, Comércio Local”, além da iluminação de Natal, animação cultural e de rua, comércio e mostras de artesanato e produtos locais.

No próximo sábado realiza-se o serão etnográfico “O Natal no Tempo dos Nossos Avós”, organizado pelo Rancho Folclórico de Vila Nova da Erra, estando agendada, para dia 10, a inauguração da exposição “Velhos são os trapos: bordados, saber-fazer, arte e tradição”, para dia 18, o concerto “As Mais Belas Canções de Natal”, pela Sociedade Instrução Coruchense com coros locais, e, dia 23, um concerto de Natal com o Ensemble Vox Angelis, na Igreja Matriz de São João Baptista.