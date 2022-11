Iniciativa realiza-se na quinta-feira, 8 de Dezembro, pelas 16h00, no Centro Social, Cultural e Recreativo Casais do Vale da Pedra e Ponte do Reguengo

Espectáculo de stand-up comedy no concelho do Cartaxo

O Centro Social, Cultural e Recreativo Casais do Vale da Pedra e Ponte do Reguengo, concelho do Cartaxo, vai ser palco de um espectáculo de stand-up comedy protagonizado por José Carlos Completo. “Alzira, uma Mulher do Caraças” é o título do espectáculo que promete animação e gargalhadas durante algumas horas. O espectáculo realiza-se na quinta-feira, 8 de Dezembro, pelas 16h00.