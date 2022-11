Exposição “Linguagem surrealista por um fio” em Abrantes

"Linguagem surrealista por um fio" é a exposição com obras do artista Carlos Saramago e dos alunos do "Atelier do Massimo" que vai estar patente de 3 de Dezembro a 7 de Janeiro na galeria QuARTel em Abrantes, sita no largo Sant´Ana. A exposição abre no dia 3 de Dezembro às 17h00 e tem a curadoria de Massimo Esposito. A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado das 14h00 às 17h30.