Abrantes com iluminação de Natal reduzida e sem Passagem de Ano

Manuel Valamatos anunciou, na última reunião de câmara, que Abrantes vai ter iluminação com horário reduzido nas ruas durante a quadra natalícia a partir de 6 de Dezembro, acrescentando ainda que, à semelhança do ano passado, não se vai realizar festa de Passagem de Ano no centro da cidade.

O líder da autarquia referiu-se aos "aumentos de 400% no preço da electricidade de média tensão" para justificar as restrições da quadra festiva; "só nos serviços municipalizados tínhamos uma factura na ordem dos 430 mil euros anuais e a previsão neste momento é de um milhão e 600 mil euros. São valores brutais", vincou.

O município tem procedido à substituição de milhares de luminárias antigas por leds. "Vamos continuar esse trabalho com uma gestão digital e simplificada", garantiu o autarca, revelando que este ano a cidade terá uma iluminação só com leds. "Não iremos ter lâmpadas de outro tipo para diminuir o consumo e iremos reduzir o tempo em que a iluminação de Natal estará em funcionamento", revelou.

Quanto à passagem de ano, que em 2021/2022 também não se realizou, Manuel Valamatos deu como justificação o preço proibitivo que ficaria alugar uma tenda gigante para o evento. "Nem é pela montagem do palco ou os artistas a contratar, mas pelo facto de ser inevitável termos de alugar, mais uma vez, uma tenda gigante. Custa muito dinheiro, para além dos constrangimentos de montagem e desmontagem", afirmou.