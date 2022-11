Banda filarmónica da Gansaria vence concurso em Braga

Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura Musical de Gansaria conquistou o primeiro lugar da 2.ª secção no VIII Concurso de Bandas Filarmónicas de Braga

A Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura Musical de Gansaria, concelho de Santarém, conquistou o primeiro lugar da 2.ª secção no VIII Concurso de Bandas Filarmónicas de Braga, sob a direcção do maestro Luís Leite.

Aquele que é um dos mais importantes eventos do género em Portugal é promovido pela Câmara Municipal de Braga e atribui às bandas cuja pontuação fique acima dos 85 pontos o prémio de São João de Braga, a que correspondem contratos no valor de quatro mil euros, para actuar nas festas sanjoaninas da cidade, no dia 23 de Junho de 2023.