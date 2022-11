"Conversas com Gente Dentro" regressam a Benavente no próximo ano

O ex-jornalista e comentador de desporto automóvel João Carlos Costa foi o convidado para encerrar o primeiro ciclo de "Conversas com Gente Dentro" promovido pela Junta de Freguesia de Benavente que se realizou na noite de 25 de Novembro. Moderada por João Ferreira Dias, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, a conversa encheu o auditório da junta e girou em torno das memórias de João Carlos Costa no jornalismo desportivo e do seu percurso enquanto repórter e agora comentador de desporto motorizado e, em particular, de modalidades como a Fórmula 1 e o Dakar. Pelo meio falou-se da paixão do comentador por relógios e máquinas mecânicas, as peripécias para nos anos 90 enviar rolos fotográficos dos grandes prémios dos Estados Unidos para Lisboa e, claro, mediu-se o pulso ao actual estado da Fórmula Um e o seu futuro.

A iniciativa, realizada ao longo do mês de Novembro, incluiu também encontros com o artista plástico conhecido como Senhor do XIX Art Colective e o tatuador Luís Gommes. A presidente da junta, Inês Correia, fez um balanço positivo da iniciativa a O MIRANTE e garante que será para repetir no próximo ano, em moldes semelhantes à primeira edição e com novos convidados.