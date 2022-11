Livro de fotografia “Encantos de Tomar” apresentado na Levada

O livro de fotografia “Encantos de Tomar” foi apresentado no Moinho da Ordem do Complexo Cultural da Levada. A publicação teve o apoio do município e a coordenação de José Godinho, da editora “God Publishing”. Conta com fotografias do próprio e de Arlindo Homem, Carlos Piedade Silva, Carlos Tojo, Isabel Jorge Rabaça, José Luís Cotrim Garcez, Pedro Bernardes, Susana Leite e Manuel Gil, entretanto falecido, que foi alvo de uma homenagem durante a sessão. Carlos Trincão é o autor do texto “Águas de Tomar”, que acompanha as fotografias.

José Godinho, emocionado, explicou no final a O MIRANTE a razão para a publicação de “Encantos de Tomar”. “Conheço Tomar desde criança, os meus avós e o meu pai são nabantinos. Quis que este fosse o primeiro volume de uma colecção, chamada ‘fotógrafos no país das maravilhas’, sobre cidades de Portugal”, contou o editor.