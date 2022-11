Mação recebeu teatro para crianças

Após as histórias houve tempo para explorar o palco e os bonecos. Uma iniciativa do programa da Biblioteca Municipal de Mação.

O Auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, recebeu no passado sábado, 26 de Novembro, uma concorrida sessão de teatro para crianças, com "As Histórias da Inês", protagonizado por Inês Duarte.

A peça teve como público-alvo as crianças até aos cinco anos, acompanhadas por um adulto. Após as histórias houve tempo para explorar o palco e os bonecos. Uma iniciativa do programa da Biblioteca Municipal de Mação no âmbito das actividades da Rede de Biblioteca Públicas Municipais do Médio Tejo.