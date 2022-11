Santarém com circuito turístico panorâmico para dinamizar centro histórico

A Câmara de Santarém vai disponibilizar, a partir de sábado, 3 de Dezembro, um “circuito turístico panorâmico” em autocarro, com guia, disponível gratuitamente nas manhãs de quartas e sábados, com uma visita em inglês e outra em português. O projecto conta com a parceria de uma empresa da área do turismo.



O miniautocarro, com capacidade para 22 pessoas, partirá, às 10h00 e às 11h45 de quartas e sábados, do Jardim da República, para um percurso por vários pontos da cidade com interesse turístico e com uma paragem de 10 minutos junto ao Jardim das Portas do Sol.



O vice-presidente do município, com o pelouro do Turismo, João Leite, apresentou o novo serviço na tarde de terça-feira, 29 de Novembro. O autarca diz que o circuito visa a dinamização turística do concelho e constitui um incentivo para os hotéis em época baixa, salientando que se tem vindo a registar um crescimento das visitas à cidade, sobretudo desde a assinatura, no Verão, de um protocolo com várias instituições que assegura a abertura dos monumentos. Desde a assinatura do protocolo até dia 25 de Novembro, Santarém recebeu nos seus monumentos e igrejas cerca de 38 mil visitantes, disse.