‘Dia de Festa’ leva um arraial popular ao Teatro Sá da Bandeira em Santarém

A peça ‘Dia de Festa’ entra em cena na noite de sábado, 10 de Dezembro, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. O espectáculo começa pelas 21h30. “Partindo do espólio de instrumentos populares portugueses que existe na Casa da Música, no Porto, e de todo um cancioneiro, foi recriado um verdadeiro arraial português destinado a celebrar a música de raiz mais popular”, lê-se em nota de imprensa.

Trata-se de uma produção do serviço educativo da Casa da Música que conta com direcção artística de Rui Rodrigues, que também acompanha Beatriz Rola, Jorge Queijo, Paulo Neto e Tiago Oliveira na representação. As entradas são gratuitas para crianças e os adultos pagam 5 euros