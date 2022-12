Caminhada nos Moinhos da Pena em Torres Novas

PR3 situa-se na área envolvente do conjunto de moinhos instalados no alto da escarpa do Arrife. É também possível observar a exsurgência que origina a ribeira do Alvorão e a própria escarpa do Arrife.

Realiza-se no próximo domingo, 4 de Dezembro, mais um percurso pedestre orientado no concelho de Torres Novas, desta feita na PR3 - Rota dos Moinhos da Pena, uma pequena rota pedestre circular que compreende 9 quilómetros de dificuldade média.

Situa-se na área envolvente do conjunto de moinhos instalados no alto da escarpa do Arrife. É também possível observar a exsurgência que origina a ribeira do Alvorão e a própria escarpa do Arrife. O ponto de encontro acontece às 9h30, nos Moinhos da Pena e da Charruada.

Com uma duração prevista de cerca de 3h30, esta é uma actividade de participação gratuita, mas de inscrição obrigatória, sendo o número de participantes limitado e a realização da actividade sujeita às condições climatéricas.

A PR3 desenvolve-se ao longo de uma extensa rechã, localmente denominada Chã da Serra, zona planáltica instalada entre o alto do Arrife e o anticlinal da Serra de Aire. No alto do Arrife, é possível visitar os Moinhos da Pena e aceder, no painel aí instalado, a diversa informação temática sobre o conjunto de moinhos de vento.

Para Dezembro estão ainda previstos os percursos pedestres da Rota de Fungalvaz, dia 11, e da Rota dos Vales da Serra de Aire, dia 18.