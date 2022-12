Cruz de Cristo de Póvoa da Isenta celebra 84 anos

Associação Desportiva Cruz de Cristo Atlético Clube da Freguesia de Póvoa da Isenta comemora a data com uma noite de fados a 17 de Dezembro.

A Associação Desportiva Cruz de Cristo Atlético Clube da Freguesia de Póvoa da Isenta vai celebrar o 84º aniversário com a realização de uma noite de fados no dia 17 de Dezembro. Participam os fadistas e músicos João Chora, Guilherme Frazão, Sara Paixão, Ana Paula Martins, Custódio Castelo e Nani.

Ao longo dos seus 84 anos de vida, a colectividade de Póvoa de Isenta, no concelho de Santarém, tem sido um dos pólos do associativismo na freguesia. “E é nesse caminho que a queremos ver a percorrer mais 84 anos , procurando que o trabalho levado a cabo pelos nossos antecessores não se perca e procurando voltar a fazer desta associação um centro cultural e social desta freguesia”, diz a comissão administrativa que gere a associação.

O espectáculo de 17 de Dezembro é o ponto de partida do plano de actividades para 2023, procurando simultaneamente angariar fundos para as necessárias obras no edifício da associação.