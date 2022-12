Filarmónica Alcanedense e soprano Sofia Pinto dão Concerto de Natal

partilhe no Facebook

A Sociedade Filarmónica Alcanedense e a soprano Sofia Pinto são as estrelas de um concerto de Natal marcado para sábado, 10 de Dezembro, pelas 18h00, na Catedral de Santarém, com entrada gratuita. Sob direção do maestro Alberto César Carreira Lages, o espectáculo dará a ouvir interpretações de temas intemporais desta época festiva.