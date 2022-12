População de Valhascos quer que as suas couves sejam reconhecidas oficialmente

Aldeia do concelho do Sardoal celebrou o seu vegetal e o azeite novo com a segunda edição do festival que promove uma couve única em Portugal.

O Festival da Couve de Valhascos com Azeite Novo, no concelho do Sardoal, voltou para a sua segunda edição, numa organização conjunta da Associação Cultural e Desportiva de Valhascos (ACDV) em colaboração com o município, a junta de freguesia e a Tagus Ribatejo Interior.

A pergunta que se impõe é: o tem a couve de Valhascos de diferente das outras? "O próprio clima e a terra fazem com que tenha característica únicas que não encontramos em mais nenhuma zona do país", considera Duarte Batista. O jovem presidente da junta, que é maquinista da CP, conta que já tentou levar a semente para outros locais e cultivar, mas diz que o sabor da couve "não tem nada a ver".

"Há quem defenda que é uma couve tronchuda, há quem defenda que é uma couve de olho", debateu-se antes do jantar na conversa que juntou o presidente da Câmara do Sardoal, Miguel Borges, e a coordenadora da Tagus, Conceição Pereira. Duarte Batista revelou na iniciativa estar a trabalhar para obter uma certificação oficial da couve.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.