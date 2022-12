A Casa de Bernarda Alba para ver nas vilas do concelho de Santarém

A peça de teatro ‘A Casa de Bernarda Alba’, uma produção da Poético Paralelo Associação/Teatro Nêspera vai estar em cena no dia 10 Dezembro, às 21h30, na Casa do Povo de Amiais de Baixo e no dia 17 de Dezembro, também às 21h30, na Música Velha de Pernes.

A encenação do clássico de Federico García Lorca é a nova proposta do Projeto Vilas, que leva espectáculos culturais às várias vilas do concelho de Santarém. Em Janeiro de 2023 a peça regressa aos palcos da Associação Recreativa e Cultural de Alcanede (dia 7 de Janeiro, às 21h30) e do Salão Paroquial do Vale de Santarém (dia 14, às 21h30).