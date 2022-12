Salvador Sobral apresenta álbum em Tomar

Salvador Sobral apresenta a 10 de Dezembro, ao vivo no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, o seu mais recente álbum de estúdio, "bpm", lançado em Maio de 2021.

É a primeira vez que o vencedor do festival da Eurovisão se aventura na edição de um disco composto inteiramente por originais, em parceria com Leo Aldrey, que assina também a produção. "Sangue do Meu Sangue", "Paint the Town" e "Aplauso Dentro" foram os primeiros temas extraídos de um conjunto de 14 canções inéditas que arrecadaram elogios da crítica e do público. O álbum esteve nomeado na categoria de melhor engenharia de som na última edição dos prémios Grammy Latino.

O concerto tem início às 21h30 e em palco, Salvador Sobral, estará acompanhado por André Rosinha no contrabaixo, André Santos na guitarra, Max Agnas no piano e Bruno Pedroso na bateria.