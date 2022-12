Santarém lança 10 mil ‘vouchers’ para compras de Natal no comércio local

A Câmara de Santarém vai investir 61 mil euros na campanha “Natal Compre Local”, financiando a aquisição de 10 mil ‘vouchers’ que duplicam o valor de 5 euros pagos pelos munícipes, como incentivo ao comércio local e apoio às famílias. A campanha, aprovada na reunião do executivo municipal de 28 de Novembro, tem ainda uma componente solidária, já que, por cada ‘voucher’ vendido, um euro será doado a instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho.

Caso se esgotem os ‘vouchers’ disponibilizados, a verba de 10 mil euros será distribuída, equitativamente, pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, pelo Centro de Solidariedade Social de Santarém e pela delegação da Liga Portuguesa Contra o Cancro, as IPSS contempladas na sequência de um sorteio. Cada munícipe poderá adquirir, entre 1 de Dezembro e 6 de Janeiro, um máximo de quatro ‘vouchers’, por 5 euros cada, com os quais poderá fazer compras, até 15 de Janeiro, no dobro do valor, com a diferença a ser coberta pelo município. A autarquia entrega a verba à Associação Comercial, a qual fica com a responsabilidade de pagar aos comerciantes aderentes, mediante a apresentação dos ‘vouchers’ e dos comprovativos das compras.

A deliberação da Câmara de Santarém incluiu a aprovação de uma verba de 150 mil euros a atribuir à Associação de Comerciantes do concelho para a dinamização de actividades diárias de cariz natalício entre 7 de Dezembro e 8 de Janeiro de 2023, no centro histórico e, sobretudo, no Jardim da Liberdade, onde funcionará o “Reino do Natal”. O executivo liderado pelo social-democrata Ricardo Gonçalves justifica o investimento com a necessidade de incentivar os negócios no comércio tradicional, que têm na época natalícia a expectativa de um resultado positivo.