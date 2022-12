Artesão de Pernes distinguido no Prémio Nacional de Artesanato

A arte de João Gomes na área dos torneados de madeira valeu-lhe o Prémio Nacional de Artesanato 2021, na categoria Inovação, numa iniciativa organizada pelo IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional. A entrega de prémios decorreu no dia 17 Novembro, no Teatro Ibérico, em Lisboa. O artesão de Pernes, Santarém, tem 45 anos e criou há duas décadas a marca “Artesão”, onde executa peças de autor como tábuas do pão, mobiliário, casas de banho de compostagem e ecocasas, sempre com a preocupação de reutilizar materiais e restaurar ou readaptar peças existentes.



A Câmara Municipal de Santarém congratulou-se publicamente com o prémio atribuído a João Gomes, referindo que esse galardão “demonstra, mais uma vez, que Pernes é um baluarte de resistência dos mestres do torno de madeira”.