Os Anjos vão cantar na passagem de ano em Santarém

Festa vai decorrer no Campo Infante da Câmara, no centro de Santarém, e conta ainda com actuações do Grupo Puro Rock e do DJ Vassalo.

O município de Santarém vai assinalar mais uma vez a passagem de ano com uma grande festa em espaço público, desta vez no Campo Infante da Câmara. O programa começa pelas 22h45 com o Grupo Puro Rock, uma banda de Palmela que interpreta covers de nomes do rock como Rolling Stones, UHF, Xutos e Pontapés, Táxi e GNR.

À meia-noite acontece o habitual espectáculo de fogo de artifício que dá as bovas vindas ao novo ano e pouco depois entra em cena a dupla formada pelos irmãos Sérgio e Nelson Rosado que dá pelo nome Anjos. A partir da 01h45, a música passa a ser da responsabilidade do conhecido DJ Vassalo. No local vão estar instalados bares e carrinhas de street food.