Teatro musical em 10 igrejas do concelho de Santarém

O teatro musical “A Estrela Guia”, um auto de Natal, por Amauri Alves e Flávio Medeiros, está a ser apresentado em várias igrejas do concelho de Santarém, no âmbito do projecto “Itiner’Arte”. O auto inclui um conjunto de quadros - como “O Presépio de São Francisco de Assis”, “A Anunciação”, “O Sonho de José”, “O Recenseamento”, “A Viagem para Belém”, “A Adoração dos Pastores”, “A Viagem dos Reis Magos” e o “Nascimento de Jesus” -, encenados com músicas criadas especialmente para o espetáculo itinerante, que conta com participação voluntária de cidadãos locais, descreve uma nota da Câmara de Santarém.

Os próximos espetáculos estão agendados para a Igreja de Santa Marta de Alcanhões (quinta-feira, dia 8), o Mosteiro de Santa Maria de Almoster (dia 9), a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, em Vaqueiros (dia 10), a Igreja Paroquial de Arneiro das Milhariças, a Igreja Paroquial, do Vale de Santarém, e a Igreja de Santa Cruz, na Ribeira de Santarém (dia 11).