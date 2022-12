Acenderam-se as luzes de Natal em Vila Franca de Xira

Acendeu-se na terça-feira, 6 de Dezembro, a iluminação de Natal do concelho de Vila Franca de Xira. De forma a garantir uma maior poupança no consumo de electricidade face à crise energética que afecta a Europa, o município decidiu reduzir o período em que as luzes estarão acesas, somente entre as 18h00 e as 24h00. Também as áreas abrangidas pela iluminação de Natal foram reduzidas. A câmara municipal diz que a actual contenção permite poupar até 40% nos gastos com a iluminação alusiva à quadra festiva. As luzes de Natal no concelho vão funcionar até 6 de Janeiro de 2023.