Músico de Alverca lança segundo disco de originais

Rogério Godinho, músico de Alverca, está a preparar o lançamento do seu segundo disco de originais, intitulado “We Change” e o primeiro single vai ser lançado dia 9 de Dezembro em todas as plataformas digitais.

Chama-se “Reset” e conta com a participação da cantora Ana Stilwell e fala da necessidade de mudança pessoal que cada um pode sentir em determinados momentos da vida. Porque o tempo não pára, quebrar rotinas que já não fazem sentido é imperativo para voltar a viver, segundo o músico. Para isso, nota, é necessário arriscar e sentirmo-nos confortáveis a percorrer o novo caminho.

Num disco que conta com 14 músicos e será colocado à venda no final de Janeiro, em que todas as músicas são compostas por Rogério Godinho e com produção de Francisco Sales, o tema "Reset" tem letra de Rogério Godinho, Ana Stilwell e Manuela Quaresma, piano e voz de Rogério Godinho e baixo eléctrico de Rui Pedro Pity. Na bateria está André Silva e tem mistura e masterização de Mo Hasler.

Rogério Godinho, de Alverca, é um artista multifacetado - pianista, cantor e compositor, cuja formação passou pela Universidade de Évora, Lemmensinstituut (Bélgica) e no Hot Club de Portugal, que tem na fotografia, nas filmagens e na poesia outras manifestações do seu universo artístico. O disco é, para o músico, a prova que não devem existir limites na criação, dado que cada pessoa tem em si muitas outras personalidades e facetas.

Tal como O MIRANTE já dera nota, Rogério Godinho lançara em 2015 o seu primeiro disco, intitulado “Eterno Regresso”. Em 2017 editou uma música em homenagem a Bernardo Sassetti. Mais recentemente editou a composição “Évora, Cidade do Mundo”, que fez parte do documentário do realizador Jorge de Sá dedicado à distinção de Évora como cidade Património Mundial por parte da UNESCO.