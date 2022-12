Mercado de São João da Ribeira em versão natalícia

Mercado Mensal de São João da Ribeira realiza-se no dia 10 de Dezembro, com a "Edição Especial de Natal"

O próximo Mercado Mensal de São João da Ribeira realiza-se no dia 10 de Dezembro, com a "Edição Especial de Natal". O mercado vai estar em funcionamento em horário alargado até às 16h00 e conta com uma programação diversificada e alusiva à época natalícia.

As actividades para os mais novos contam com animação para os mais pequenos, rena mecânica infantil, personagens animadas, boneco de neve e a Casa do Pai Natal.