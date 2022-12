Adiadas palestras sobre José Saramago em Santarém

Mantém-se no entanto a visita guiada "Itinerários de José Saramago em Santarém", durante a manhã de sábado, com início pelas 10h00

As duas palestras sobre a vida e obra de José Saramago agendadas para sábado, 10 de Dezembro, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, foram adiadas. Mantém-se no entanto a visita guiada "Itinerários de José Saramago em Santarém", durante a manhã, com início pelas 10h00. O ponto de encontro é no Jardim da Liberdade, junto ao tribunal. As inscrições continuam abertas através do email: jose.noras.ext@cm-santarem.pt. Serão visitados locais relacionados com a obra do Prémio Nobel da Literatura e também visitados por ele em Santarém durante a redacção do livro Viagem a Portugal.

Simbolicamente, a visita começa no antigo ‘Campo da Feira’, onde o prémio Nobel com o avô Jerónimo, em jovem, rumou a Santarém para vender porcos no mercado de gado