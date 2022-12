Santarém recebe extensão da Festa Mundial da Animação

partilhe no Facebook

O Teatro Sá da Bandeira (TSB), em Santarém, recebe entre 13 e 15 de Dezembro, uma extensão da 21.ª Festa Mundial da Animação, com sessões diárias de curtas-metragens de animação para crianças, jovens e famílias. Iniciativa da Casa da Animação, do Porto, em parceria com o Cineclube de Santarém, o evento, de entrada gratuita, destina-se à comunidade escolar, estando aberto ao público em geral, segundo uma nota da Câmara de Santarém.

O ciclo inclui o Programa Mini-Micro, direccionado a creches e jardins de infância, o Programa Infantil, destinado a alunos do 1.º e do 2.º ciclo e a famílias, e o Programa Juvenil, para alunos do 3.º ciclo, ensino secundário e público em geral.