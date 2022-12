Aldeia Natal em Mação

A Aldeia Natal foi inaugurada na sexta-feira, 9 de Dezembro, no Largo dos Combatentes em Mação, para animar a quadra festiva na vila. A inauguração contou com a presença do presidente da câmara, Vasco Estrela, e de outros membros do executivo. O espaço foi concebido por funcionários do município, das construções em madeira aos enfeites decorativos. Em exibição vão estar também 13 árvores de Natal feitas por alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do concelho, com a ajuda dos professores e famílias.

A Aldeia Natal pode ser visitada até dia 6 de Janeiro, com diversas actividades programadas. No dia 17 de Dezembro, pelas 15h00, realiza-se um Atelier de Enfeites de Natal. No dia 18 de Dezembro, das 14h00 às 16h00, há Fotografias de Família e na manhã de 24 de Dezembro há Animação Natalícia. A Câmara de Mação informa que o espaço estará sempre aberto mas adverte que não deve haver uma utilização abusiva, nomeadamente em relação ao baloiço, que deve ser utilizado com ponderação, sem excessos, nem brincadeiras exageradas.